السبت 23 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس شخص بتهمة الزراعة والاتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الزراعة والاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية.

 

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تمكنت من ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة تخصص في الزراعة والاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية.

 

أكدت المعلومات والتحريات قيام عناصر التشكيل بزراعة قطعة أرض بالظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بنبات الهيدرو المخدر، مستغلين طبيعة المنطقة الجغرافية للتخفي من الملاحقة الأمنية، إضافة إلى تخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.


وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة ومداهمة المزرعة، حيث تم ضبط القائم عليها وهو عنصر جنائي شديد الخطورة، وضبط 13 طنًا من مخدر الهيدرو بمزرعة مساحتها فدانان، منها 8 أطنان لنبات الهيدرو كامل النمو، و5 أطنان مخزنة بمخازن سرية داخل المزرعة، فضلًا عن ضبط 145 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

 

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 795 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

