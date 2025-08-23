قطع المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة لمدة 6 ساعات

أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، قطع المياه عن منطقة ابني بيتك 6 وذلك لمدة 6 ساعة، اعتبارًا (من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم السبت) وذلك لتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة والعاجلة بمحطة رفع الصرف الصحي بمنطقة ابني بيتك 6.

وناشد الجهاز المواطنين وأصحاب المخابز وجميع الخدمات والانشطة الحيوية بضرورة بتدبير احتياجاتهم من المياه قبل مدة الانقطاع.

وسيقوم الجهاز بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع لتغطية احتياجات المواطنين في تلك المناطق، ويمكن للمواطنين التواصل عبر الاتصال الفوري مع ارقام الجهاز والموقع الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي لطلب الدعم الفوري.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والمستشارين المعنيين بالملف بهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمتابعة آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الفيديو كونفرنس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات والتي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذًا لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.

كما تم مناقشة ما تضمنه مشروع القرار من آليات لاستقبال طلبات المستأجرين وذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عن طريق مكاتب البريد وقيام وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص تلك الطلبات وكذلك معايير ترتيب أولويات التخصيص بمشروع القرار.

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولتهما التفقدية اليوم بتفقد سير العمل بمشروع إحياء حديقة الأزبكية، والذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، بهدف إعادة إحياء الهوية المعمارية والعمرانية والتاريخية لمنطقة القاهرة الخديوية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع، ومسئولو الشركات المنفذة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، والتي تستهدف إعادة افتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزها لسكان القاهرة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، لشرح تفصيلي لموقف مشروع إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، ويشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولات - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتتضمن الأعمال 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبنى نادي السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.

أعمال التطوير في مبنى جراج الأوبرا

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، أعمال تأهيل المباني المطلة على حديقة الأزبكية مثل مبني (نادي السلاح) لما له من واجهة مباشرة للحديقة، وأعمال التطوير بمبنى جراج الأوبرا بالإضافة الى المبنى الإداري لمحافظة القاهرة، والذي يتكون من دور أرضي و8 أدوار على مساحة إجمالية ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح، بجانب أعمال مشروع (الفراغ الممهد المؤدي للمسارح التاريخية).

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، منطقة سوق الكتب الجديد في ساحة مجاورة لسنترال الأوبرا، والبديل عن السوق القديمة"سور الأزبكية"، وتابعا موقف تنفيذ منافذ البيع الجديدة للكتب على مساحة إجمالية 805 أمتار.

ووجه المهندس شريف الشربيني خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في مبنى جراج الأوبرا والمنطقة المحيطة بالحديقة، واستمرار الاهتمام بالمسطحات الخضراء بالحديقة للحفاظ على رونقها.

