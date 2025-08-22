الجمعة 22 أغسطس 2025
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

تنشر فيتو أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025  داخل المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

406 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

355 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

304 ريالات للبيع

ارتفع سعر الذهب، بعد أن تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، مشيرا إلى تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم.

ارتفاع أسعار الذهب 

ارتفع الذهب بنسبة 1% إلى 3,375.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:03 صباحا في نيويورك، في حين تراجع مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري.

خطاب باول في ندوة جاكسون هول 

قال باول في خطاب ألقاه الجمعة خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأمريكي في جاكسون هول بولاية وايومنج: "استقرار معدل البطالة ومؤشرات سوق العمل الأخرى يتيح لنا المضي بحذر في النظر في أي تغييرات بموقفنا حيال السياسة النقدية. مع ذلك، فإن وجود السياسة النقدية في موقف مقيِّد، إلى جانب التوقعات الأساسية وتغير ميزان المخاطر، قد يستدعي تعديل هذا الموقف".

