هربا من حرارة الجو، مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في نيل الأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شاب في مقتبل العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بمنطقة الاقالتة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو  .

مصرع شاب غرقا بنهر النيل 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة القرنة غرب المحافظة عن مصرع شاب عشريني غرقا بنهر النيل يدعى «ا.و» 20 عاما، مقيم بناحية الأقالتة بالقرنة.

ونجحت فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالأقصر في انتشال جثمان الشاب وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، لحين انتداب مفتش الصحة للتصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

