هربا من حرارة الجو، مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في نيل الأقصر

لقي شاب في مقتبل العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بمنطقة الاقالتة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو .

مصرع شاب غرقا بنهر النيل

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة القرنة غرب المحافظة عن مصرع شاب عشريني غرقا بنهر النيل يدعى «ا.و» 20 عاما، مقيم بناحية الأقالتة بالقرنة.

ونجحت فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالأقصر في انتشال جثمان الشاب وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، لحين انتداب مفتش الصحة للتصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.