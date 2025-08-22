الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع سعر الدولار بعد إشارة رئيس الفيدرالي لاحتمال خفض الفائدة في سبتمبر

الدولار الأمريكي
انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقرر في سبتمبر، دون أن يلتزم بذلك بشكل قاطع.

إمكانية خفض أسعار الفائدة 

وقال باول أمام جمهور من الاقتصاديين وصانعي السياسات الدوليين خلال المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في «جاكسون هول» بولاية وايومنج: «بينما يبدو أن سوق العمل في حالة توازن، فإن هذا التوازن غريب بعض الشيء، إذ ينشأ من تباطؤ واضح في كل من عرض العمالة وطلبها.

 وتشير هذه الحالة غير المعتادة إلى ارتفاع المخاطر السلبية على التوظيف، وإذا تحققت هذه المخاطر، فإنها قد تتجلى بسرعة».

تحركات الدولار أمام العملات 

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بنسبة 0.43% ليصل إلى 98.18، بعد أن كان يتداول حول 98.7 قبل تصريحات باول.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الذهب يفقد هيبته قبل ندوة جاكسون هول.. المعدن الأصفر يتراجع متجاهلا محنة الدولار.. والمفاوضات الروسية الأوكرانية أبرز عوامل التأثير على السوق

وارتفع اليورو بنسبة 0.51% إلى 1.1664 دولار، وتراجع  الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.51% إلى 147.61.

الدولار الدولار الأمريكي الفيدرالي أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة

