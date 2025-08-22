الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرتيتا يزيد الغموض حول صفقة إيزي ويكشف مصير نجم آرسنال أمام ليدز

أرتيتا
أرتيتا

رفض مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، التعليق على أنباء التعاقد مع نجم كريستال بالاس، إيبيريتشي إيزي، وذلك قبل مباراة الفريق اللندني المرتقبة أمام ليدز يونايتد، مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صفقة ايزي

وابتسم أرتيتا عند سؤاله عن ارتباط آرسنال بإيزي، لكنه رد بحزم قائلا: "لا تعليق.. لا يمكنني أبدا الحديث عن أي لاعب ليس جزءا من مجموعتنا بعد".

موقف كاي هافيرتز

وتحدث المدرب الإسباني عن إصابة النجم الألماني، كاي هافيرتز: "لا نعرف حقا مدى الإصابة.. نحتاج إلى المزيد من الوقت، وبعض الفحوصات الإضافية، وبعد ذلك ستكون لدينا رؤية أوضح".

وأضاف أرتيتا: "أفضل ألا أتحدث عن التفاصيل، لكنه غير جاهز حاليا.. علينا أن نستكشف الوضع بشكل أكبر، ونقرر ما سنفعله.. لا أعرف كم سيغيب.. كنت أتمنى أن يكون متاحا لمباراة الغد".

الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز مدرب آرسنال ليدز يونايتد

