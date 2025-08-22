عودة أغاني التسعينيات، هشام عباس يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

كشف الفنان هشام عباس ، عن كواليس عودته لعالم الألبومات الغنائية من جديد خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل ألبوم هشام عباس

وأكد هشام عباس في تصريح خاص لـ “فيتو” أنه يواصل تحضيراته لألبومه الجديد، مؤكدا أنه بذل جهدا كبيرا، مشيرا إلى أن الألبوم كان في البداية 10 أغان ولكنه وصل إلى 16 أغنية.

وتابع هشام عباس، أنه سيعلن موعد طرح ألبومه فور الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتعاون مع عدد من الموزعين والملحنين ومنهم معتز أمين الذي يتعاون معه في أكثر من أغنية.

مشاركة هشام عباس بمهرجان القلعة للموسيقى

وكان هشام عباس شارك في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ33، منذ ايام ورفع حفل شعار كامل العدد

وبدأ هشام عباس الحفل بكلمته على المسرح قائلا: أنا مش عارف ليه قبل ما أجي بحس إني بيحصل لي حاجات غريبة مع أني تعودت، وحشتوني.

وتفاجأ عباس بعد كلمته بمعجب يطلب منه غناء تتر مسلسل حمادة عزو للفنان يحيى الفخراني، ليرد عليه المطرب: "شكلك اسمك حمادة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.