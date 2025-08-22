الجمعة 22 أغسطس 2025
خارج الحدود

تعليق مستفز من مكتب نتنياهو بشأن إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة رسميا في غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، أن تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في قطاع غزة كذبٌ صريح، وذلك وفق تعبيره.

وادعى مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن "إسرائيل لا تتبع سياسة تجويع بل سياسة منع المجاعة".

إعلان حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة

كانت الأمم المتحدة، أعلنت اليوم الجمعة، رسميا المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط.

وتفصيلا، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر الجمعة أن المجاعة في غزة ينبغي أن "تؤرقنا جميعا"، وكان من الممكن تفاديها بالكامل لو لم تمنع الأمم المتحدة "بشكل ممنهج" من إدخال المساعدات الغذائية.

وصرّح فليتشر في إحاطة إعلامية في جنيف "هي مجاعة كان من الممكن تفاديها لو تسنّى لنا القيام بذلك. غير أن المساعدات الغذائية تتكدّس عند الحدود بسبب العرقلة الممنهجة الممارسة من إسرائيل"، معتبرا أن هذه المجاعة "ينبغي أن تؤرقنا جميعا".

وأضاف "إنها لحظة عار جماعي، وأعتقد أننا جميعنا نشعر بهذا بشكل من الأشكال".

 

المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية"، مضيفا أن "الوفيات الناجمة عن التجويع في غزة قد تمثل جريمة حرب هي القتل العمد".

وقال خبراء الأمم المتحدة إن 500 ألف شخص يواجهون جوعا "كارثيا".

وبعد أشهر من التحذيرات بشأن الوضع الإنساني واستشراء الجوع في القطاع الفلسطيني، أكّد التصنيف المرحلي للأمن الغذائي ومقره في روما أن محافظة غزة - مدينة غزة - التي تغطي نحو 20% من قطاع غزة، تشهد مجاعة.

