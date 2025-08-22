وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربي تطورات القضايا الإقليمية

تلقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اليوم اتصالًا هاتفيا من ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

متانة العلاقات بين مصر والمغرب

وأكد الوزيران عمق الأواصر التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر والمملكة المغربية الشقيقة، وجددا التزامهما بالارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعهما لتعزيز آليات التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الثقافية والتعليمية، بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز من المصالح المشتركة.

تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان.

دور الاتحاد الأفريقي في معالجة قضايا القارة

وعلى الصعيد الأفريقي، ناقش الوزيران أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، ودور الاتحاد الأفريقي في معالجة قضايا القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية، ودعم أجندة الاتحاد ٢٠٦٣ والعمل على تعزيز المصالح الاستراتيجية لدول القارة.

