القسام تستهدف موقع قيادة إسرائيلي وتجمعا للجنود والآليات برفح

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أنها استهدفت بصواريخ رجوم موقع قيادة وسيطرة وتجمعا لجنود وآليات العدو غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن إصابة جندي من لواء ناحال جراء تعرضه لإطلاق نار في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الجندي أصيب برصاص قناص يعتقد أنه من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

التحديات في خان يونس ورفح الفلسطينية تبدو صغيرة أمام الوضع في غزة

وفي السياق ذاته أكد إعلام إسرائيلي عن مسؤول عسكري، أن جيش الاحتلال يواجه حرب استنزاف في غزة، مضيفا أن هجوم خان يونس أمس لم يكن الأول الذي ينفذ بهذه الطريقة وقد لا يكون الأخير.

وأضاف المسؤول العسكري، أن التحديات في خان يونس ورفح الفلسطينية تبدو صغيرة أمام الوضع في مدينة غزة، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

