رياضة

مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد روبن دياز

مانشستر سيتي يعلن
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد روبن دياز

 أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكل رسمي، تجديد تعاقده مع البرتغالي روبن دياز لاعب الفريق، ليواصل مشواره مع السماوي لأطول فترة ممكنة.

ويسعى مانشستر سيتي لتدعيم صفوفه بشكل كبير، حيث تعاقد مع عدة لاعبين في الصيف الحالي، إلى جانب تجديد عقود عناصره الأساسية.

وحسب ما أعلنه مانشستر سيتي في بيانه الرسمي، فإن النادي قد نجح في تجديد عقد روبن دياز مع الفريق السماوي حتى صيف 2029 المقبل.

وكان روبن دياز، قد انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2020 الماضي، وهو في سن الـ 23 عامًا، بعدما انتقل للسماوي قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

 

وخلال الفترة التي قضاها البرتغالي مع السيتي ، نجح في حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم وجائزة أفضل لاعب في العام من قبل رابطة كتاب كرة القدم خلال موسمه الأول مع السماوي.

 

كما أنه يعتبر المدافع الوحيد على الإطلاق الذي حصل على الجائزتين في نفس الموسم 2020/2021 الماضي.

