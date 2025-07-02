السيتي ويوفنتوس والإنتر الأبرز، الفرق المغادرة كأس العالم للأندية من دور الـ16

كأس العالم للأندية 2025، تحددت الفرق المغادرة من دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المُقامة حاليًّا في أمريكا حتى الـ13 من يوليو المقبل، عقب انتهاء مواجهات ثمن النهائي.

الفرق المغادرة كأس العالم للأندية من دور الـ16



إنتر ميلان الإيطالي.

مانشستر سيتي الإنجليزي.

إنتر ميامي الأمريكي.

بوتافوجو البرازيلي.

بنفيكا البرتغالي.

فلامنجو البرازيلي.

يوفنتوس الإيطالي.

مونتيري المكسيكي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الجمعة الـ4 من يوليو وتستمر حتى مساء السبت الـ5 من يوليو.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية



فلومينينسي ضد الهلال - الجمعة 4 يوليو - 10 مساءً

بالميراس ضد تشيلسي - السبت 5 يوليو - 4 صباحا

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ - السبت 5 يوليو - 7 مساءً

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند - السبت 5 يوليو - 11 مساءً



وكانت مرحلة دور الـ16 من البطولة، بنظامها الجديد،إقيمت مساء السبت الماضي، واستمرت حتى فجر الأربعاء، الـ2 من يوليو.



وحصل فريق بالميراس البرازيلي على أولى بطاقات التأهل إلى ربع نهائي البطولة بعدما انتصر على بوتافوجو بهدف دون رد، في الأشواط الإضافية.

في حين تمكن تشيلسي من اقتناص بطاقة التأهل الثانية على حساب بنفيكا البرتغالي، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

كما حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على إنتر ميامي بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، حقق بايرن ميونخ فوزًا مهمًّا على فلامنجو البرازيلي في دور الـ16، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وانتصر فلومينينسي على إنتر ميلان بهدفين دون رد، في إطار المرحلة نفسها من البطولة.

أما الهلال السعودي فقد حقق فوزًا تاريخيًّا على مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليتأهل إلى ربع النهائي.



وتخطى ريال مدريد خصمه يوفنتوس بصعوبة، بهدف دون رد، ليخطف بطاقة التأهل.

وأخيرًا، تمكن بروسيا دورتموند من الحصول على آخر بطاقات التأهل إلى ربع النهائي بعدما فاز بصعوبة على مونتيري بهدفين لهدف.





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