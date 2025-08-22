لهذا السبب، نوتنجهام فورست يدرس إقالة مدربه نونو سانتو

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي نوتنجهام فورست، يدرس الإطاحة بمدربه نونو إسبيريتو سانتو،من منصبه، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وأكد الصحفي ماتيو موريتو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس، أن العلاقة السيئة بين اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادي، والمدرب البرتغالي، هي التي دفعت الإدارة للتفكير في هذا القرار.

وأشار إلى أن حالة التوتر التي ظهرت بين الطرفين، بسبب الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كانت مؤشرًا لاحتمالية رحيل نونو سانتو عن قيادة الفريق.

وأوضح ماتيو أن نوتنجهام بدأ بالفعل في تقييم خيارات أخرى، والحديث مع عدة مدربين، تحسبًا لإقالة نونو سانتو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.