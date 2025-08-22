الجمعة 22 أغسطس 2025
لهذا السبب، نوتنجهام فورست يدرس إقالة مدربه نونو سانتو

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي نوتنجهام فورست، يدرس الإطاحة بمدربه نونو إسبيريتو سانتو،من منصبه، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وأكد الصحفي ماتيو موريتو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس، أن العلاقة السيئة بين اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادي، والمدرب البرتغالي، هي التي دفعت الإدارة للتفكير في هذا القرار.

وأشار إلى أن حالة التوتر التي ظهرت بين الطرفين، بسبب الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كانت مؤشرًا لاحتمالية رحيل نونو سانتو عن قيادة الفريق.

وأوضح ماتيو أن نوتنجهام بدأ بالفعل في تقييم خيارات أخرى، والحديث مع عدة مدربين، تحسبًا لإقالة نونو سانتو.

