السبت 05 أبريل 2025
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رياضة

الهلال السعودي يفتح خطوط اتصال مع نونو سانتو تمهيدا للإطاحة بـ جيسوس

نونو سانتو،فيتو
نونو سانتو،فيتو

كشفت تقارير سعودية أن هناك تفكيرا يسود داخل إدارة الهلال السعودي حاليا للإطاحة بجروجي جيسوس مدرب الفريق خاصة بعد الهزيمة أمام النصر بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم أمس بالدوري السعودي.

وفقًا للصحفي السعودي سلطان العتيبي، فإن إدارة الهلال بالفعل أجرت اتصالات مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، من أجل استطلاع رأيه بشأن خلافة جيسوس في الإدارة الفنية للهلال.

وكتب سلطان على تغريدة في حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، بسؤال "صدق خبر نونو سانتو؟"، معلقًا: "صحيح، خيار لهم من شهرين والمدرب موافق".

وارتبط جيسوس (70 عامًا)،  اسمه بقوة بالرحيل عن الهلال في الفترة المقبلة، بعدما أصبحت مهمة الاحتفاظ بدوري روشن صعبة للغاية، بينما ودع الفريق كأس الملك على يد الاتحاد من الدور ربع النهائي.

وارتفعت أسهم جيسوس في قائمة المرشحين لتولي قيادة منتخب البرازيل، خلفًا لمدربهم المقال دوريفال جونيور في أعقاب الهزيمة القاسية على يد الأرجنتين (1-4). 

وحقق فريق النصر فوزا كبيرا على نظيره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024 /2025.

 

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الدوري السعودي دوريفال جونيور فريق النصر منتخب البرازيل

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