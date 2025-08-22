الجمعة 22 أغسطس 2025
أخبار مصر

قبل انطلاق التنسيق، قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات 2025

تنسيق الشهادات المعادلة
تنسيق الشهادات المعادلة 2025، فيتو
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. أعلنت وزارة التعليم العالي موعد انطلاق تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه، تقرر بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بمكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ونستعرض فيما يلي قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات 2025، وفقا للقرار الوزاري رقم 1177، الذي يحدد نظام وقواعد قبول الطلاب بالجامعات 2025.

ضوابط قبول طلاب الشهادات المعادلة بالجامعات 2025

1. بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، يتم تحديد حد أدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى للمجموع الاعتباري لكل شهادة للطلاب الراغبين في إبداء الرغبة للالتحاق ببعض الكليات بالجامعات الحكومية وذلك على النحو التالي:

  • أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.
  • أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.
  • أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

على أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة نظرًا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز.

2. تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طول مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها بشرط أن يقضي الطالب على الأقل 75% من إجمالي المدة الفعلية للدراسة اعتبارًا من بداية الدراسة لنهايتها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية) وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج شريطة أن يستوفي الطالب 75% على الأقل من إجمالي المدة الفعلية للدراسة اعتبارًا من بداية الدراسة لنهايتها.

3. يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية) لكليات الجامعات الحكومية المصرية وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.

4. بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات (عربية - أجنبية) الراغبين في التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية
يتم إصدار إفادات المجموع الاعتباري الخاصة بهم وفقًا لقواعد القبول بالجامعات الحكومية ويكون ذلك عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

5. في حالة ما كان الطالب غير مؤهل للجامعات الحكومية ومؤهل للمعاهد (النظرية - الهندسية.....) يتم كتابة الطالب لا يحق له التقديم للجامعات الحكومية.

