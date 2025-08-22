الجمعة 22 أغسطس 2025
رياضة

أبرزها السيتي وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وتوتنهام
مانشستر سيتي وتوتنهام

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وست هام ضد تشيلسي، وتختتم الجولة يوم الإثنين المقبل بمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول.

وجاءت مواعيد الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي.. 

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز

22 أغسطس 2025
وست هام يونايتد ضد تشيلسي - 10:00 مساءً

23 أغسطس  2025

مانشستر سيتي ضد توتنهام - 2:30 مساءً

بورنموث ضد وولفرهامبتون - 5:00 مساءً

برينتفورد ضد أستون فيلا - 5:00 مساءً

بيرنلي ضد سندرلاند - 5:00 مساءً

أرسنال ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساءً

24 أغسطس  2025

كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست - 4:00 مساء

إيفرتون ضد برايتون - 4:00 مساءً

فولهام ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً

25 أغسطس  2025

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول - 10:00 مساءً

