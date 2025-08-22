الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

30 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 30 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 24 بمدينة غزة وسط القطاع. 

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا غربي مدينة غزة

اليوم، إعلان رسمي عن المجاعة في غزة لأول مرة

وذكرت صحيفة التليجراف البريطانية أن الهيئة الدولية المسؤولة عن رصد الجوع عالميا، والمدعومة من الأمم المتحدة، ستُعلن رسميًّا صباح اليوم الجمعة حدوث المجاعة في مدينة غزة، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل نحو 22 شهرًا.

txt

3 شهداء فلسطينيين بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال منزلا غربي غزة

ويستند الإعلان إلى نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهو الآلية المعترف بها دوليًّا لتصنيف شدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ولم يُستخدم هذا التصنيف لإعلان المجاعة سوى أربع مرات فقط منذ إنشائه عام 2004، آخرها في السودان العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن إعلان المجاعة سيشمل محافظة غزة، التي تضم مدينة غزة وثلاث بلدات مجاورة وعددًا من مخيمات اللاجئين، ويقطنها نحو نصف مليون نسمة. 

وأشارت إحاطة إعلامية اطلعت عليها التليجراف إلى أن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يعيشون ظروفًا كارثية، تتسم بالجوع والعوز والموت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة قوات الاحتلال السودان

مواد متعلقة

3 شهداء فلسطينيين بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال منزلا غربي غزة

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

تزامنا مع تهديدات بالترحيل، إدارة ترامب تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

بعد اعتقاله، شقيق لاهور شيخ جنكي يهدد بـ"تدمير السليمانية"

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

نجاح جراحة نادرة بمعهد ناصر لاستئصال ورم يزن أكثر من 40 كيلوجرام

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads