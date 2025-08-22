دار الإفتاء توضح معنى الصدقة الجارية وأبوابها

أحكام الصدقة، ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "أعطاني الله تعالى سعة من المال، وأريد أن أنفق جزءًا من مالي في صدقة جارية فأرجو توضيح معنى الصدقة الجارية وبيان أفضل أبوابها؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

معنى الصدقة الجارية وأبوابها

قالت دار الإفتاء إن الصدقة الجارية معناها: أنها المستمرة للأجيال المتعاقبة، لا لجيل واحد، والمتعدية للعديد من الأشخاص، لا لشخص واحد؛ كطباعة المصاحف، وكتب العلم النافع، وبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات، والمقابر للمحتاجين، وتوصيل الماء والكهرباء والخدمات للمحرومين، وإقامة جمعيات خدمية وتطوعية للزواج، وحل مشكلات الناس، وتوصيل احتياجاتهم للمسؤولين وما شابه، ممَّا يُحقّق غرض الدوام والتعدية.

الصدقة الجارية، فيتو

دار الإفتاء توضح الوجوه الشرعية للصدقة الجارية

من جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية قائلة: “أن وجوه الخير التي يصح وضع المال فيها على سبيل الصدقة الجارية كثيرة مُيَسَّرة، فالصدقة الجارية من الأعمال الصالحة، والقربات التي يتقرَّب بها العبدُ إلى الله تعالى وتنفع الميت بعد انتقاله من الحياة الدنيا".

وقال النبي ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلَّا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).

الصدقة الجارية، فيتو

وأوضحت دار الإفتاء أن الصدقة الجارية هي الوقف، ويُشترط في الموقوف أن يكون متعينًا ممَّا يصح بيعه، وأن يُنتفع به مع بقاء عينه، وألَّا يتعلق به حق لأحد من الناس، ويجوز كذلك وقف المال والطعام كما ذهب إليه بعض الفقهاء.

