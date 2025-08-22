خدمات مصرفية في البنوك تشترط التواجد في الفرع

تشترط البنوك تواجد العميل في الفرع لإنهاء عدد من الخدمات البنكية التي لا تصلح عبر الإنترنت أو الموبايل البنكي.

ومن تلك الخدمات التي لا يقدمها الإنترنت البنكي ولا يمكن إتمامها من خارج الفرع مايلي:

الخدمات التي لا يقدمها الإنترنت البنكي:

شراء أذون الخزانة

شراء سندات الخزانة

تجديد الفيزا

وتتطلب هذه الخدمات إجراءات عديدة منها ضرورة ذهاب العميل إلى فرع البنك بشخصه، والبدء في اتمام عدد من الخطوات اللازمة لإتمام عملية الشراء خاصة في سندات وأذون الخزانة.

الاستثمار في أذون الخزانة

ويدور تساؤل آخر عن كيف يستثمر الأفراد في أذون الخزانة؟ وهو سؤال يطرح نفسه بين العديد من عملاء البنوك من أجل إيداع أموالهم في ذلك النوع من الاستثمار.



خطوات الاستثمار للأفراد في أذون الخزانة

وحول طريقة استثمار الأفراد في أذون الخزانة فهي تشمل الخطوات التالية:

١- يتوجه العميل إلى البنك الذي يمتلك فيه حسابا مصرفيا.

٢- يقوم بكتابة طلب لخدمة العملاء بشراء أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر يوم الأحد.

٣- فيما يتم التقديم على آجال 6 أشهر وعام يوم الخميس.

٤- يتم الشراء بدءا من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها وفقا للأجل وسعر الفائدة المتوفر وقت تسجيل الطلب.

مزايا الاستثمار في أذون الخزانة

ومن جانب آخر يتساءل المصريون حول فوائد ومزايا الاستثمار في سندات الخزانة لا سيما مع إعلان البنك المركزي مؤخرا طرح استثمار في أذونات خزانة للشركات والأفراد.



ومن جانبه أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن سندات الخزانة تعتبر استثمارًا آمنًا قصير الأجل، يوفر عوائد للمستثمرين بعد التزام قصير نسبيًا بالأموال. أسعار أذون الخزانة في مصر جذابة، وتوفر فرصة استثمارية ممتازة ومتاحة بسهولة، حيث يتم بيعها بالمزاد العلني كل أسبوع.



وأضاف هاني أبو الفتوح أنه يمكن للأفراد والهيئات الاعتبارية الاستثمار في أذون الخزانة شأنها شأن أي وسيلة استثمار لها عديد من المزايا وأيضا العيوب.

وتابع الخبير المصرفي: في جانب المزايا فهي متنوعة الآجال بين 3 و6 و9 شهور أو لمدة عام، وكلما زاد الأجل زاد العائد على أذون الخزانة. كما أنها تعطي عائد ومنعدمة المخاطر.

وقال: بشكل عام لا يقبل الأفراد على الاستثمار في أذون الخزانة لضعف الوعي عن الاستثمار في هذه الأداة، بينما يقبل عليها بكثافة الشركات والمؤسسات وصناديق الاستثمار نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، رغم وجود ضريبة تصل إلى 20% على العائد.

