فوضى وذعر طلاب وعائلاتهم بعد بلاغ عن هجوم على حفل بجامعة أمريكية (فيديو وصور)

شهدت ولاية ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الجمعة، استنفارًا أمنيًا، بعد بلاغ عن هجوم مسلح وإطلاق نار داخل حرم جامعة "فيلانوفا"، وسط حالة من الذعر بين الأمريكيين.

وتبين لاحقًا أن الأمر ليس سوى بلاغ كاذب تقدم به أحد الأشخاص عبر خط الطوارئ، إلا أن تأثيره لم يقف عند هذا الحد، حيث أثار البلاغ ذعرًا واسعًا، بين الطلبة والأهالي.

وكانت الجامعة تقيم احتفالًا لاستقبال طلبة السنة الأولى الملتحقين حديثًا بالجامعة وعائلاتهم، وفور شيوع نبأ الهجوم سادت حالة من الفوضى والرعب بين الطلبة وذويهم.



#UPDATE: False reports of active shooters at Villanova University in Pennsylvania and the University of Tennessee at Chattanooga sparked panic and temporary lockdowns on both campuses.#ActiveShooter #VillanovaUniversity #Pennsylvania #UniversityofTennessee #Chattanooga pic.twitter.com/rOvbarPnbL — upuknews (@upuknews1) August 22, 2025

وقالت الجامعة، في بيان، إنها تلقت بلاغًا مجهول المصدر، عن وجود مطلق نار نشط في كلية "تشارلز ويدجر" للحقوق، في حوالي الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وأضاف البيان: "استجابت الشرطة والأمن العام على الفور، وأكد الفحص الشامل أن البلاغ كان خدعة، وأنه لم يكن هناك سلاح ناري في الحرم الجامعي ولم تقع أي إصابات".



Active shooter reported at Villanova University during the school’s first-year student mass, according to the New York Post.



Students were told to lock and barricade doors.



Radnor police dispatch have confirmed an active shooter situation on Villanova University's campus," NBC… pic.twitter.com/2CtspmTfak — Matt (@matt863756) August 22, 2025

وفور تلقي البلاغ هرعت عشرات دوريات الشرطة وفرق الطوارئ إلى حرم الجامعة من أجل التعامل مع الحدث، قبل أن يتبين زيف ذلك البلاغ، وفق المصادر الأمريكية.

ووصف رئيس جامعة "فيلانوفا" بيتر دونوهو، البلاغ الكاذب، عن إطلاق نار في الجامعة مساء الخميس بأنه "خدعة قاسية"، مقدمًا اعتذاره للطلاب وأولياء الأمور عن الحادث.

🇺🇸📚🤦‍♂️🤥📱Mass panic erupted at Villanova University after a false active shooter alert during an outdoor orientation Mass. Emergency messages urged people to barricade doors and hide—videos showed terrified students fleeing, some parents called it “every parent’s nightmare.” The… pic.twitter.com/P4ZaRlz8eL — GoodMorningRooster (@RoosterGM) August 22, 2025

وقال: "لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، ونعلم الآن أنها كانت خدعة قاسية، لم يكن هناك مطلق نار نشط، ولا إصابات، ولا دليل على وجود أسلحة نارية في الحرم الجامعي".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.