اشتباكات وقصف بالأسلحة الثقيلة حول مقر إقامة زعيم "جبهة الشعب" الكردي بالعراق (فيديو)

أفادت مصادر في السليمانية بالعراق، اليوم الجمعة، بأن محيط مقر إقامة لاهور شيخ جنكي طالباني زعيم حزب "جبهة الشعب" الكردي، تحول إلى ما يشبه ساحة الحرب جراء المعارك الدائرة هناك حاليًّا.



وذكرت مصادر وشهود عيان أن محيط فندق "لاله زار" وسط مدينة السليمانية، شهد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، حيث استهدف الفندق ذاته الذي يقيم فيه جنكي وعائلته.



🔴اشتباكات طاحنة في محافظة السليمانية



قوات بافل طلباني تستهدف فندق لالازار بالأسلحة الثقيلة



حرب طاحنة بين قوات بافل طلباني ومناصري لاهور في شوارع محافظة السليمانية بالقرب من فندق لالازار

🔴اندلاع حريق في فندق لالازار جراء استهدافه بالاسلحة المتوسطة من قبل قوات بافل طلباني pic.twitter.com/fRVH6vU5XD August 22, 2025

وحذرت شخصيات وجهات شعبية في السليمانية من خطورة الأوضاع وسط مخاوف من تصاعد الاشتباكات بين قوات بافل طالباني وأنصار لاهور شيخ جنكي بعد تمدد الاشتباكات إلى أحياء مختلفة.



وأشارت تقارير محلية إلى أن لاهور شيخ جنكي يتمتع بشعبية واسعة في السليمانية ويمتلك "فوج حمايات" سيدافع عنه وهو ما ينذر بتصعيد محتمل، إن لم يتم ضبط الأمور سريعًا، بحسب مراقبين.

تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات بافل طالباني وانصار شيخ لاهور جنكي في #السليمانية pic.twitter.com/luxLcTgSdA — منتصر العراقي (@m7utz) August 22, 2025



وكان لاهور شيخ جنكي قد وجّه رسالة من فوق سطح مقر إقامته، بعد محاصرته من قبل قوات بافل طالباني، التي حضرت وحاصرت المنطقة من أجل تنفيذ قرار اعتقال جنكي.



أفادت مصادر كردية في السليمانية، فجر اليوم الجمعة، بصدور أمر اعتقال بحق رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي طالباني، في حين توجهت تعزيزات أمنية لتنفيذ أمر الاعتقال.

انفجارات واشتباكات مستمرة بين قوات بافل طلباني ومناصري لاهور pic.twitter.com/OeevIDtbwn — ابو مريم (@AMrym93884) August 22, 2025

وأفادت المصادر بأن الجهات الأمنية عممت أمر الاعتقال على كافة السيطرات الأمنية في السليمانية، فيما شهدت نقاط التفتيش زحامًا مروريًا شديدًا بسبب الانتشار الأمني الكثيف في شوارع السليمانية.

وأشارت مصادر محلية وناشطون إلى أن تعزيزات أمنية تابعة لحكومة أربيل، اتجهت صوب فندق "لالە زار" وسط السليمانية، حيث يتواجد مقر إقامة رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي.

انتشار أرتال عسكرية داخل مدينة السليمانية pic.twitter.com/ENkjPOnlQ0 — ذيّ قار🇮🇶 𒉡𒌨 (@Dhi_qar_3) August 21, 2025



وذكرت المصادر أن قرارات اعتقال صدرت كذلك بحق أشخاص آخرين من أفراد قوة لاهور شيخ جنكي، كانوا ينوون مغادرة السليمانية، وهو ما دفع الجهات الأمنية لنشر القوات من أجل تنفيذ الأمر القضائي، وفق شبكة "روداوو" الكردية.

وتداول ناشطون وحسابات، بمواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقاطع فيديو وصور تظهر الانتشار الأمني الكثيف وتعزيزت قالوا إنها في طريقها لاعتقال لاهور شيخ جنكي.

🔻متابعات



تعزيز قوات تابعة للقچقچي إضافية تتجه صوب فندق لالەزار في السليمانية حيث يتواجد رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي الذي صدر بحقه أمر إلقاء قبض pic.twitter.com/PLaVLenNBF — زين العابدين (@e1zaina) August 21, 2025



من جهته، قال العميد آرام محمد صالح مدير شرطة السليمانية معلقًا على الوضع: "صدرت مذكرة اعتقال بحق لاهور جنكي برهان، من قبل محكمة التحقيق، استنادًا إلى المادة 56 من قانون العقوبات العراقي".

