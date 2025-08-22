أيمن يونس: تغييرات فيريرا حافظت على الفوز أمام مودرن

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن صفقات القلعة البيضاء مميزة وستفيد الفريق في المرحلة المقبلة بعد مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت.

وحقق الزمالك الفوز أمام مودرن سبورت 2-1 في ثالث مباريات الفريق بالدوري المصري هذا الموسم.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك: "خوان ألفينا لاعب عالمي ويلعب بروح قتالية وحماس ويعجبني أدائه وسعيد للغاية لتسجيله هدفًا وصناعته آخر، وعدي الدباغ لاعب كبير وسيسجل في الفترة المقبلة مع الزمالك".

وأضاف: "عبد الله السعيد لاعب من الطراز الفريد ويقدم أداء مميز وندمان بسبب انتقادي له في المباريات الماضية فهو لاعب كبير، وأتمنى تثبيت التشكيل في المباريات المقبلة".

وأوضح أن "تغييرات فيريرا أمام مودرن سبورت كانت جيدة وحافظت على الفوز، ودونجا يستحق الإشادة بعد مشاركته أمام مودرن وتقديمه أداء مميز".

