"إِن من الشجر شجرة لا يسقُط ورقها"، موضوع خطبة اليوم الجمعة

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٨صفر ١٤٤٧ هـ بعنوان: "إِنَّ مِن الشَّجرِ شجَرةً لا يسقُطُ ورقُهَا".

وزارة الأوقاف: هدف الخطبة هو التوعية بطرق وأسباب تنمية الفكر عامَّة والفكر النقديّ خاصَّة

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بطرق وأسباب تنمية الفكر عامَّة والفكر النقدي خاصَّة.



وزارة الأوقاف تنظم فعالية جديدة من برنامج "إجازة سعيدة" بمسجد أحباب المصطفى بالشروق

وفي سياق متصل نظمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعالية جديدة ضمن برنامج "إجازة سعيدة" بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بهدف تعزيز القيم الوطنية والدينية لدى الأطفال وتنمية وعيهم بطريقة تربوية هادفة.

شارك في الفعالية الشيخ أسامة محمود جبريل، مدير إدارة أوقاف الشروق، الذي رحب بالحضور وأكد أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تربية النشء من خلال برامجه وإصداراته الموجهة لكل مرحلة عمرية.

أدارت الفعالية الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس – مسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، حيث قدمت ورشة تفاعلية للأطفال حول علم مصر ومعاني ألوانه، موضحة أن الأحمر يرمز إلى تضحيات الشهداء، والأبيض إلى السلام والنقاء، والأسود إلى تجاوز مصر للمحن والصعاب حتى نهضت من جديد، وقد أظهر الأطفال تفاعلًا كبيرًا بالإجابة عن الأسئلة بروح من الحماس والمرح.

كما قدمت الأستاذة نيرفانا حسيب عرضًا مسرحيًّا تفاعليًا تضمن فوازير وأسئلة شجعت الأطفال على التفكير والمشاركة، وغرست فيهم قيم التعاون والانتماء، في أجواء جمعت بين الترفيه والتثقيف.

وفي ختام الفعالية، أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لاهتمامهما بتقديم محتوى يجمع بين المتعة والتثقيف ويعزز الحس الوطني والديني لدى الأطفال.



