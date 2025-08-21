الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: الإشارات المرسلة من روسيا حاليا غير لائقة

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي اليوم الخميس، إن الإشارات التي ترسلها روسيا حاليًّا غير لائقة فهم يحاولون التنصل من ضرورة عقد اجتماع.

 

تبادل محتمل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الإثنين الماضي، خلال استقباله قادة أوروبيين في البيت الأبيض، لبحث إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إنه "سيتعين علينا بحث تبادل محتمل للأراضي" بين روسيا وأوكرانيا.

 

ترامب يلمح لصفقة شاملة بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف الرئيس الأمريكى، أنه "يمكن إبرام اتفاق سلام في المستقبل القريب"، كما أشار، إلى أن الجميع "يفضل وقفًا فوريًّا لإطلاق النار خلال العمل على إحلال سلام دائم"، رغم أنه يدعم صفقة شاملة تنهي الحرب.

وعبر ترامب عن تفاؤله بـ"التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب"، لافتًا إلى أن "روسيا وافقت على قبول ضمانات أمنية.. وسندرس من سيقدم هذه الضمانات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلنيسكي الرئيس الأوكراني روسيا ترامب روسيا وأوكرانيا

مواد متعلقة

إعلام أمريكي: الغرب يدرس نشر قوات أوروبية في أوكرانيا تحت قيادة الولايات المتحدة

مستشهدا بقاعدة في كرة القدم، ترامب يؤكد: أوكرانيا لن تنتصر على روسيا

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

ترامب خلال اجتماعه مع قادة أوروبيين: يتعين علينا بحث تبادل محتمل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الحكومة تكشف سر عدم خروج قانون المجالس المحلية حتى الآن

ما الذي يمنع ظهور حزب معارض قادر على المنافسة بالبرلمان؟ وزير الشؤون النيابية يجيب

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

علي الحجار ممازحا جمهور مهرجان القلعة: هغني 10 أغاني علشان تلحقوا تروحوا (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أسفل من الكعبين في النار، أمين الفتوى يُوضح المقصود بالحديث النبوي الشريف

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads