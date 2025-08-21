زيلينسكي: الإشارات المرسلة من روسيا حاليا غير لائقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي اليوم الخميس، إن الإشارات التي ترسلها روسيا حاليًّا غير لائقة فهم يحاولون التنصل من ضرورة عقد اجتماع.

تبادل محتمل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الإثنين الماضي، خلال استقباله قادة أوروبيين في البيت الأبيض، لبحث إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إنه "سيتعين علينا بحث تبادل محتمل للأراضي" بين روسيا وأوكرانيا.

ترامب يلمح لصفقة شاملة بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف الرئيس الأمريكى، أنه "يمكن إبرام اتفاق سلام في المستقبل القريب"، كما أشار، إلى أن الجميع "يفضل وقفًا فوريًّا لإطلاق النار خلال العمل على إحلال سلام دائم"، رغم أنه يدعم صفقة شاملة تنهي الحرب.

وعبر ترامب عن تفاؤله بـ"التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب"، لافتًا إلى أن "روسيا وافقت على قبول ضمانات أمنية.. وسندرس من سيقدم هذه الضمانات".

