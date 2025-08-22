الجمعة 22 أغسطس 2025
حجز مالك شركة للإنتاج ووكالة إعلانية غير مرخصة بالجيزة

متهم - صورة أرشيفية، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحجز مالك شركة للإنتاج ووكالة إعلانية غير مرخصة بمحافظة الجيزة، لاتهامه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وإدارة أنشطة غير مشروعة، 24 ساعة على ذمة التحريات.

 

وتبين من التحريات أن المتهم أنشأ وأدار شركة تضم إستوديوهات لتسجيل الصوت وتصوير برامج حوارية، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي كوحدات معالجة محمّل عليها مصنفات سمعية بصرية وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تراخيص من أصحاب الحقوق، فضلًا عن الترويج لأنشطته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبط مالكها، والعثور بداخلها على: (2 إستوديو تصوير بكامل مكوناتهما – وحدة مونتاج متكاملة – عروض أسعار إعلانات لقنوات غير مرخصة – جهاز راوتر – ختم أكلاشيه – دفتر تحصيل نقدية).

 

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

