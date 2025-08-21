الخميس 21 أغسطس 2025
حوادث

نزيف وكسر بالجمجمة، مناظرة جثمان موظف توفي في حادث سير بالجيزة

حادث طريق
حادث طريق

أمرت نيابة أكتوبر بحبس المتهم بدهس موظف أثناء عبوره الطريق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإجراء تحليل مخدرات له. 

وكشفت مناظرة جثمان المتوفي أن جثة المتوفي مصابة بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي جراء الاصطدام.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المتوفي، بعد الأطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته. 

وكشفت التحقيقات أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية أثناء عبور الموظف نهر الطريق، مما أدى إلى اصطدامه، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

سيارة مسرعة تدهس موظفا

البداية كانت بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمدينة 6 اكتوبر، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث سير أسفر عن وقوع ضحية.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الامنية والمرورية الى محل الواقعة وتبين من خلال الفحص، ان سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة كبيرة صدمت موظف اثناء عبورة الطريق. 

