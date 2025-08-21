الجمعة 22 أغسطس 2025
ناشطة بحقوق الحيوان تستغيث: إعدام أسود ونمور وأشبالها في حديقة الحيوان بالجيزة

اشبال نمور حديقة
اشبال نمور حديقة الحيوان
كتبت دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان والحياة البرية، عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك، إنه يوجد عملية إعدام لأسود ونمور وأشبالها الموجودة بحديقة الحيوان بالجيزة - والتي تخضع الآن لعملية تطوير شاملة منذ أكثر من عام ونصف العام-

 

وأضافت ذو الفقار في منشور على صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك، أن عملية الإعدام تمت بناء على رأي من الخبراء الأجانب المسئولين عن عملية التطوير في الحديقة حاليا.

 وطالبت ذو الفقار بإعادة الخبرات المصرية من الأطباء والكلافين في مجال الحياة البرية للعمل في الحديقة ومتابعة عملية تطويرها.

 

ونشرت ذو الفقار في منشور آخر صورا لأشبال من النمور، وقالت إنها تم إعدامها أيضًا مع بقية الأسود والنمور.

دينا ذو الفقار حقوق الحيوان حديقة الحيوان بالجيزة

