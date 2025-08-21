ناشطة بحقوق الحيوان تستغيث: إعدام أسود ونمور وأشبالها في حديقة الحيوان بالجيزة

كتبت دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان والحياة البرية، عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك، إنه يوجد عملية إعدام لأسود ونمور وأشبالها الموجودة بحديقة الحيوان بالجيزة - والتي تخضع الآن لعملية تطوير شاملة منذ أكثر من عام ونصف العام-

وأضافت ذو الفقار في منشور على صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك، أن عملية الإعدام تمت بناء على رأي من الخبراء الأجانب المسئولين عن عملية التطوير في الحديقة حاليا.

وطالبت ذو الفقار بإعادة الخبرات المصرية من الأطباء والكلافين في مجال الحياة البرية للعمل في الحديقة ومتابعة عملية تطويرها.

ونشرت ذو الفقار في منشور آخر صورا لأشبال من النمور، وقالت إنها تم إعدامها أيضًا مع بقية الأسود والنمور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.