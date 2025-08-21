الخميس 21 أغسطس 2025
حبس سيدة تدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في سوهاج

قررت النيابة العامة بسوهاج، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، بغرض الاستيلاء على أموال المواطنين.

 كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بسوهاج

أكدت التحريات أن المتهمة أنشأت المركز التعليمي في دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، واستهدفت من خلاله راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجالات متعددة، موهمة ضحاياها بأن هذه الشهادات معتمدة وتُسهم في توفير فرص عمل بالشركات والمؤسسات الكبرى، وهو ما ثبت عدم صحته.


عقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات الأمنية مقر الكيان وتمكنت من ضبط المتهمة، والعثور على مجموعة من الكارنيهات والشهادات الدراسية خالية البيانات، وطلبات التحاق خاصة بالمركز، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات تستخدم في ممارسة نشاطها الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

