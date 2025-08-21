الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام أمريكي: الغرب يدرس نشر قوات أوروبية في أوكرانيا تحت قيادة الولايات المتحدة

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

 نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر قولها: إن الدول الغربية تدرس إمكانية نشر قوات أوروبية في أوكرانيا تحت قيادة الولايات المتحدة.

إعلام: الغرب يدرس نشر قوات أوروبية بقيادة الولايات المتحدة في أوكرانيا

وأفادت وكالة الأنباء رويترز بأن أحد الخيارات العسكرية المحتملة للغرب يمكن أن يكون "إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا" ووضعها "تحت الإدارة والتحكم الأمريكيين".

وتشير الوكالة إلى أن الدعم الأمريكي المحتمل للقوات الأوروبية في الجو قد يشمل "نقل قوات دفاع جوي إضافية إلى أوكرانيا، وإنشاء منطقة حظر طيران بواسطة المقاتلات الأمريكية".

دعم المفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية في بيان مشترك نشره مكتب اللجنة المشتركة لأركان القوات المسلحة الأمريكية، أنها طورت خيارات عسكرية للعمل تهدف، وفقا للادعاء الغربي، إلى دعم المفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا، ولم يحدد البيان أي خيارات عمل محددة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب سابقا في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن ضمانات الأمن لأوكرانيا لا يمكن أن تشمل الحماية من قبل حلف الناتو.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساعدة أوروبا، خاصة "عندما يتعلق الأمر بالجو"، دون توضيح ما يعنيه بالضبط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا الولايات المتحدة الناتو ترامب

مواد متعلقة

مستشهدا بقاعدة في كرة القدم، ترامب يؤكد: أوكرانيا لن تنتصر على روسيا

قادة أوروبا يناقشون خطة إنقاذ أوكرانيا خلال 24 ساعة حال تعرضها لهجوم روسي عقب الاتفاق

الأكثر قراءة

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

السيسي يعود للقاهرة عقب لقاء ولي عهد السعودية

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

ألفينا يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى مودرن سبورت

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

وقف 7 خدمات لبطاقات التموين عبر المكاتب ومنصة مصر الرقمية

خدمات

المزيد

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

4 جنيهات انخفاضا في سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس (آخر تحديث)

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads