مستشهدا بقاعدة في كرة القدم، ترامب يؤكد: أوكرانيا لن تنتصر على روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن كسب الحروب دون مهاجمة بلد الغزاة أمر صعب جدا بل يكاد يكون مستحيلا.

ترامب يستشهد بقاعدة مثالية من كرة القدم لإثبات حتمية هزيمة أوكرانيا في الحرب

وفي تغريدة على منصة "تروث سوشيال" قال ترامب : "من الصعب جدا، إن لم يكن مستحيلا، كسب الحرب دون مهاجمة بلد الغزاة، وإنه مثل فريق رائع في الرياضة لديه دفاع جيد، ولكن لا يسمح له باللعب في منطقة الهجوم، لذلك لا توجد فرصة للفوز!".

وأضاف ترامب في تغريدته: “الأمر كذلك ما بين أوكرانيا وروسيا، لم يسمح جو بايدن الملتوي وغير الكفء بشكل صارخ لأوكرانيا بالرد، بل بالدفاع والدفاع فقط، كيف نجح ذلك؟ بغض النظر عن هذا الأمر، هذه حرب لم تكن لتحدث أبدا لو كنت أنا رئيسا - فرصة صفر، أوقات مثيرة للاهتمام في المستقبل!!!”.

انسحاب ترامب من المفاوضات بشأن التسوية الروسية الأوكرانية

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة الجارديان نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الانسحاب مؤقتا من المفاوضات بشأن التسوية الروسية الأوكرانية.

وذكر المصدر للصحيفة، أن ترامب يعتزم اتخاذ "موقف الانتظار والترقب" لمعرفة ما إذا كان الاجتماع ممكنا.

