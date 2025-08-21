30 دقيقة: الزمالك يبحث عن الهدف الثاني في مرمى مودرن سبورت

مرت 30 دقيقة من زمن مباراة الزمالك ومودرن سبورت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وما تزال النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف سجله البرازيلي خوان ألفينا بعد أن راوغ مدافع مودرن وسدد الكرة بيسراه قوية في الزاوية اليمنى البعيدة.

شهدت الدقائق الأولى محاولات وهجوم مبكر من الزمالك لاختراق دفاعات مودرن سبورت.

وتشهد الدقيقة 12 بالفعل أول أهداف الزمالك عن طريق البرازيلي خوان ألفينا، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد إلى ألفينا الذي راوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وانتفض فريق مودرن بعد الهدف وتخلى عن حذره الدفاعي، وبدأ يبادل الزمالك الهجمات بحثا عن هدف التعادل، وفي الدقيقة 21 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت من ركلة حرة على رأس محمود رزق الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

مودرن سبورت، فيتو

تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.- محمود بنتايج - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر - محمد شحاتة - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - شيكو بانزا - عدي الدباغ - خوان ألفينا بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

ويلتقي فريق نادي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك نظيره مودرن سبورت، ألان على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز بعد نقلها من استاد القاهرة لإجراء أعمال الصيانة والتطوير بأرضية الملعب.

وتذاع مباراة الزمالك ومودرن سبورت على قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وحقق الزمالك الفوز في أول مباراة أمام سيراميكا وفاز بهدفين دون رد، بينما تعادل سلبيا مع المقاولون العرب.

في المقابل تعادل مودرن مع الأهلى في أول مباراة بهدفين لكل فريق، ثم فاز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحمل فريق الزمالك في رصيده 4 نقاط وبنفس الرصيد مودرن سبورت.

حكم مباراة الزمالك ومودرن

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم مصطفى الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك.

