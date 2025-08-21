ألفينا يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى مودرن سبورت

نجح اللاعب خوان ألفينا في تسجيل هدف الزمالك الأول في مرمى مودرن سبورت في الدقيقة 12، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم الزمالك بهدف دون مقابل

تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت

ودخل الزمالك مباراته أمام مودرن سبورت بتشكيل مكون من:

محمد صبحي.- محمود بنتايج - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر - محمد شحاتة - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - شيكو بانزا - عدي الدباغ - خوان ألفينا بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك

فيما دخل مودرن سبورت مباراته أمام الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد هلال

هجوم: جورج إيبا، حسام حسن

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك نظيره مودرن سبورت، ألان على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز بعد نقلها من استاد القاهرة لإجراء أعمال الصيانة والتطوير بأرضية الملعب.

وتذاع مباراة الزمالك ومودرن سبورت على قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وحقق الزمالك الفوز في أول مباراة أمام سيراميكا وفاز بهدفين دون رد، بينما تعادل سلبيا مع المقاولون العرب.

في المقابل تعادل مودرن مع الأهلى في أول مباراة بهدفين لكل فريق، ثم فاز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحمل فريق الزمالك في رصيده 4 نقاط وبنفس الرصيد مودرن سبورت.

حكم مباراة الزمالك ومودرن

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم مصطفى الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك.

