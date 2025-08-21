ميلان يتوصل لاتفاق مع مهاجم باير ليفركوزن

توصل نادي ميلان الإيطالي، إلى اتفاق شفهي مع باير ليفركوزن، لضم المهاجم الدولي النيجيري فيكتور بونيفاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري حاليا.

تفاصيل انتقال بونيفاس إلى ميلان

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على أنه "توصل ميلان إلى اتفاق لضم اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو".

وأوضح رومانو، عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس": "يتضمن الاتفاق وجود بند شراء غير إلزامي بقيمة 24 مليون يورو، على أن يمتد عقد اللاعب حتى عام 2030".

وأضاف خبير الميركاتو: "ستكون الخطوة التالية هي خضوع المهاجم النيجيري للفحوصات الطبية قبل التوقيع الرسمي على العقود".

أرقام بونيفاس مع ليفركوزن

وانضم بونيفاس إلى ليفركوزن في صيف 2023، وتوج بلقب البوندلسيجا وكأس ألمانيا موسم (2023-2024)، إضافة إلى لقب السوبر الألماني عام 2024.

وشارك بونيفاس في 27 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 2 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.