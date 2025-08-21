الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميلان يتوصل لاتفاق مع مهاجم باير ليفركوزن

بونيفاس، فيتو
بونيفاس، فيتو

توصل نادي ميلان الإيطالي، إلى اتفاق شفهي مع باير ليفركوزن، لضم المهاجم الدولي النيجيري فيكتور بونيفاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري حاليا.

تفاصيل انتقال بونيفاس إلى ميلان 

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على أنه "توصل ميلان إلى اتفاق لضم اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو".

وأوضح رومانو، عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس": "يتضمن الاتفاق وجود بند شراء غير إلزامي بقيمة 24 مليون يورو، على أن يمتد عقد اللاعب حتى عام 2030".

وأضاف خبير الميركاتو: "ستكون الخطوة التالية هي خضوع المهاجم النيجيري للفحوصات الطبية قبل التوقيع الرسمي على العقود".

أرقام بونيفاس مع ليفركوزن 

وانضم بونيفاس إلى ليفركوزن في صيف 2023، وتوج بلقب البوندلسيجا وكأس ألمانيا موسم (2023-2024)، إضافة إلى لقب السوبر الألماني عام 2024.

وشارك بونيفاس في 27 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 2 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيكتور بونيفاس بونيفاس باير ليفركوزن ليفركوزن ميلان

مواد متعلقة

ميلان يقترب من ضم النيجيري بونيفاس لاعب باير ليفركوزن

مهاجم ميلان يوافق على الانتقال لناد صاعد بالدوري الإنجليزي

بمشاركة لوكا مودريتش، ميلان يفوز على باري بكأس إيطاليا

الأكثر قراءة

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

السيسي يعود للقاهرة عقب لقاء ولي عهد السعودية

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

وقف 7 خدمات لبطاقات التموين عبر المكاتب ومنصة مصر الرقمية

ألفينا يقود هجوم الزمالك ضد مودرن سبورت في الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

4 جنيهات انخفاضا في سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس (آخر تحديث)

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads