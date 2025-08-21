الدوري المصري، شوط أول سلبي بين المقاولون والحرس

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون أمام حرس الحدود بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد أفضلية نسبية وإستحواذ لصالح المقاولون العرب، الذي حاول خطف هدف التقدم، وشن لاعبوه بعض الهجمات ولكنها لم تكن كافية لهز شباك الحرس، الذي إعتمد لاعبوه على الضغط القوي على حامل الكرة وتضييق المساحات، لحرمان لاعبي المقاولون من الوصول لمرماهم

واعتمد فريق حرس الحدود في هذا الشوط على الهجمات المرتدة، ولكنها لم تشكل أي خطورة تذكر على مرمى محمود أبو السعودي حارس ذئاب الجبل.

تشكيل المقاولون أمام حرس الحدود

دخل فريق المقاولون العرب مباراته أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز بتشكيل مكون من:

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي ومحمد حامد واسلام هشام وعمر الوحش ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي واسلام عبداللاه وجوزيف أوشايا ومحمد عنتر وأحمد مجدي كهربا ومحمود جودة.

المقاولون وحرس الحدود، فيتو

بدلاء المقاولون العرب

وتضم دكة البدلاء محمد عبدالناصر وانوماشي كالو وتشارلز باساي وجواكيم أوجيرا ونادر هشام ومحمد فوزي وعبدالرحمن سمانة ومحمد الكرتة ولؤي وائل.

تشكيل حرس الحدود أمام المقاولون

فيما دخل فريق حرس الحدود مباراته أمام المقاولون بتشكيل يضم كل من:

محمود الزنفلي - إسلامك أبو سليمة - محمود البدري - إبراهيم عبد الحكيم - فوزي الحناوي - محمد روقا - محمد الدغيمي - أحمد الشيخ - إيزي إيميكا - محمد النجيلي - محمود أوكا

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعدما نجح المقاولون العرب في التعادل مع الزمالك سلبيا في الجولة الماضية، فيما حقق حرس الحدود الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف في الجولة ذاتها.

ويبحث المقاولون بقيادة محمد مكي المدير الفني عن تحقيق انتصاره الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد التعادل مع الزمالك 0-0 بالجولة الثانية والخسارة أمام زد في الجولة الافتتاحية، فيما يسعى الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني لمواصلة انتصاراته بعد تخطي البنك الأهلي في المباراة الأولى للفريق بالدوري هذا الموسم بعد حصولهم علي راحة بالجولة الأولى.

موقف المقاولون وحرس الحدود في الدوري

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

