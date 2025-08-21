الخميس 21 أغسطس 2025
رياضة

الدوري المصري، عنتر وكهربا يقودان هجوم المقاولون العرب أمام حرس الحدود

فريق المقاولون العرب،
فريق المقاولون العرب، فيتو

الدوري المصري، أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، بعد قليل، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب أمام حرس الحدود

يدخل فريق المقاولون العرب مباراته أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز بتشكيل مكون من:

ويضم التشكيل محمود أبوالسعود في حراسة المرمي ومحمد حامد واسلام هشام وعمر الوحش ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي واسلام عبداللاه وجوزيف أوشايا ومحمد عنتر وأحمد مجدي كهربا ومحمود جودة.

محمد مكي، فيتو
محمد مكي، فيتو

بدلاء المقاولون العرب

وتضم دكة البدلاء محمد عبدالناصر وانوماشي كالو وتشارلز باساي وجواكيم أوجيرا ونادر هشام ومحمد فوزي وعبدالرحمن سمانة ومحمد الكرتة ولؤي وائل.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعدما نجح المقاولون العرب في التعادل مع الزمالك سلبيا في الجولة الماضية، فيما حقق حرس الحدود الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف في الجولة ذاتها.

ويبحث المقاولون بقيادة محمد مكي المدير الفني عن تحقيق انتصاره الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد التعادل مع الزمالك 0-0 بالجولة الثانية والخسارة أمام زد في الجولة الافتتاحية، فيما يسعى الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني لمواصلة انتصاراته بعد تخطي البنك الأهلي في المباراة الأولى للفريق بالدوري هذا الموسم بعد حصولهم علي راحة بالجولة الأولى.

موقف المقاولون وحرس الحدود في الدوري

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء حكام مباراة المقاولون ضد حرس الحدود في الدوري.

الدوري المصري المقاولون العرب حرس الحدود تشكيل المقاولون العرب محمد مكي محمد عنتر مجدي كهربا

