الصحفيين تستضيف عرضًا خاصًا لفيلم «أنف وثلاث عيون» الثلاثاء المقبل

الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، عرضًا خاصًا للفيلم الروائي المصري «أنف وثلاث عيون» للمخرج أمير رمسيس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025م، في تمام الساعة السادسة مساءً، على مسرح النقابة بالدور الأرضي.

ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم، يديرها الناقد والكاتب الصحفي محمد نبيل، بمشاركة كل من المخرج أمير رمسيس، والمنتجة شاهيناز العقاد، والدعوة عامة للجمهور وفق أسبقية الحضور، والتصنيف العمري للفيلم + 12.

يشارك في بطولة الفيلم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل (ضيفة شرف)، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس «أنف وثلاث عيون»، التي سبق تحويلها إلى عمل سينمائي عام 1972م، من بطولة محمود ياسين، ماجدة، ونجلاء فتحي، وقد أعادت المنتجة شاهيناز العقاد إحياء الرواية في نسخة جديدة برؤية معاصرة كتبها السيناريست وائل حمدي.

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث حظي بإشادة واسعة من النقاد والجمهور، وتدور أحداثه حول الدكتور هاشم، جرّاح التجميل المعروف، الذي بلغ منتصف الأربعينيات من عمره دون أن ينجح في الاستمرار بعلاقة عاطفية طويلة، قبل أن يواجه تحديًا جديدًا مع الفتاة الثالثة «روبا»، التي تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

الفيلم من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio - وحصل على جائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الرابعة عشرة، التي أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 28 أبريل 2024م.

ويأتي تنظيم هذا العرض في إطار التعاون بين اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، وشركة Lagoonie Film Production، وبمبادرة من الكاتب الصحفي والسيناريست محمد علوش، وذلك ضمن فعاليات نادي السينما بالنقابة.

