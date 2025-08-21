تحديد ملعب مباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس العالم

أكد اتحاد الكرة المغربي، اليوم الخميس، مباراة أسود الأطلس أمام منتخب النيجر بتصفيات كأس العالم 2026، يوم 5 سبتمبر المقبل، ستقام على استاد مولاي عبد الله والذي أعيد تشييده بعد هدم الإستاد القديم.

وكان آخر ظهور لمنتخب المغرب بهذا الملعب يوم 12 يونيو 2023 في ودية انتهت بالتعادل أمام الرأس الأخضر.

استاد مولاي عبد الله مغلق منذ عامين

وسيتم افتتاح الإستاد الذي استغرق تشييده نحو عامين بمباراة قد تؤهل الأسود رسميا لمونديال أمريكا للمرة الثالثة تواليا في حال الانتصار على النيجر، وهو المنتخب الذي يدربه المغربي الزاكي بادو.

ويسع الإستاد الجديد إلى 75 ألف مشجع وهو استاد الإفتتاح لنسخة الكان القادمة، حيث سيحتضن مباريات المجموعة الأولى التي تضم المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.