تحديد ملعب مباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس العالم

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو

أكد اتحاد الكرة المغربي، اليوم الخميس، مباراة أسود الأطلس أمام منتخب النيجر بتصفيات كأس العالم 2026، يوم 5 سبتمبر المقبل، ستقام على استاد مولاي عبد الله والذي أعيد تشييده بعد هدم الإستاد القديم.

وكان آخر ظهور لمنتخب المغرب بهذا الملعب يوم 12 يونيو 2023 في ودية انتهت بالتعادل أمام الرأس الأخضر.

استاد مولاي عبد الله مغلق منذ عامين

وسيتم افتتاح الإستاد الذي استغرق تشييده نحو عامين بمباراة قد تؤهل الأسود رسميا لمونديال أمريكا للمرة الثالثة تواليا في حال الانتصار على النيجر، وهو المنتخب الذي يدربه المغربي الزاكي بادو.

ويسع الإستاد الجديد إلى 75 ألف مشجع وهو استاد الإفتتاح لنسخة الكان القادمة، حيث سيحتضن مباريات المجموعة الأولى التي تضم المغرب.

 

