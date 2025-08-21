الخميس 21 أغسطس 2025
خارج الحدود

إصابة جندي إسرائيلي جراء تعرضه لإطلاق نار بحي الزيتون

جيش الإحتلال، فيتو
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن  إصابة جندي من لواء ناحال جراء تعرضه لإطلاق نار في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الجندي أصيب برصاص قناص يعتقد أنه من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي السياق ذاته أكد إعلام إسرائيلي عن مسؤول عسكري، أن جيش الاحتلال يواجه حرب استنزاف في غزة، مضيفا أن هجوم خان يونس أمس لم يكن الأول الذي ينفذ بهذه الطريقة وقد لا يكون الأخير.

 التحديات في خان يونس ورفح الفلسطينية تبدو صغيرة أمام الوضع في غزة

وأضاف المسؤول العسكري، أن التحديات في خان يونس ورفح الفلسطينية تبدو صغيرة أمام الوضع في مدينة غزة، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي حماس

