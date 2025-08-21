ضبط 91 كيلو حلوى مجهولة المصدر و284 كيلو لحوم فاسدة بأسوان (صور)

نفذت محافظة أسوان حملة تموينية مكبرة، برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي، معاون محافظ أسوان، وبمشاركة لجان من مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

ضبط كميات من حلوى المولد مجهولة المصدر

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 91 كجم من حلوى المولد المتنوعة، و10 أقراص مشبك لكونها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، فضلًا عن عدم حمل أصحابها من البائعين لشهادات صحية، مع إصدار قرار لغلق أحد المحلات التى تقوم ببيع حلوى المولد لعدم توافر التراخيص والمستندات القانونية.

كما نجحت جهود الحملة فى ضبط سلع غذائية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، لسوء التخزين بإجمالى 284 كم شملت لحوم مفرومة وكبدة وأوراك دجاج وكفتة وسمبوسة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحيازتهم سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بجانب عدم حلمهم لشهادات صحية.

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافي، بأنه فى ظل تعليمات محافظ أسوان لضبط حركة تداول السلع الغذائية بالأسواق فيتم مواصلة سلسلة الحملات المكبرة للوقوف على إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة بالقوانين والقرارات التموينية والإشتراطات الصحية، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المعروضة لجمهور المستهلكين.

وأشار إلى أنه وفقًا لتكليفات المحافظ فقد تم عرض محاضر الجنح المحررة ضد المخالفين على المستشار وكيل النائب العام المختص للنظر والإطلاع والتأشير بما يراه مناسبًا نحو كيفية التصرف فى الأحراز المضبوطة، مع غلق المحال غير المرخصة والمخالفة للإشتراطات الصحية، ومراجعة إجراءات تراخيص الأنشطة محل المخالفات بمعرفة وحدة التراخيص بمجلس المدينة.

يأتى ذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وبمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف، وبناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بشأن تكثيف الحملات الرقابية المشددة على الأسواق، وخاصة السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت وأماكن تصنيع وبيع حلوى المولد النبوى الشريف للإطمئنان على جودتها، والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، فضلًا عن المرور على المحال والأنشطة التجارية الأخرى للتأكد من صلاحية المعروضات من السلع الغذائية المختلفة.

