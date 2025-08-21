الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

إلغاء دعوات انتخاب الهيئات، شوبير يكشف تداعيات التصديق على قانون الرياضة

شوبير يكشف ما سيحدث
شوبير يكشف ما سيحدث بعد التصديق على قانون الرياضة، فيتو

التصديق على قانون الرياضة، كشف لاعب الأهلي السابق، أحمد شوبير، عن تداعيات تصديق الرئيس عبد الفتاح السياسي على قانون الرياضة، الذي تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا في الأيام المقبلة.

إلغاء كل الدعوات لأي انتخابات في الهيئات الرياضية

وأكد أحمد شوبير أن كل الدعوات لأي انتخابات في الهيئات الرياضية يتم إلغاؤها، وستصدر وزارة الشباب والرياضة القرارات التنفيذية المنظمة للمرحلة المقبلة.

وقال شوبير عن قانون الرياضة: "بعد تصديق سيادة رئيس الجمهوريه علي تعديلات قانون الرياضة اصبح الوضع كالتالي.. يتم الغاء كل الدعوات لأي انتخابات في الهيئات الرياضيه.. 

ثانيًا تصدر الوزارة القرارات التنفيذية المنظمة للمرحلة القادمة، وذلك سيحدث خلال أيام قليلة..

 ثالثًا تدعو الهيئات الرياضية إلي اجتماع خاص لجمعياتها العمومية، لتوفيق الأوضاع وفي حالة تم الاجتماع قبل 31 أكتوبر، يكون من حقها الدعوة لانتخابات فورًا.. وفي حالة لم تنعقد الجمعية العمومية تستمر كل المجالس لمدة عام آخر بنفس التشكيل وتجرى الانتخابات العام القادم". 

 

 

السيسي يصدق على قانون الرياضة

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الرياضة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ونصت المادة الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة. وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلـى جميـع الأشـخاص الطبيعيـة أو الاعتبارية، العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي".

الرئيس السيسي يصدق على قانون الرياضة، فيتو
الرئيس السيسي يصدق على قانون الرياضة، فيتو


وأكدت المادة الأولى للقانون أن "الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقً ا لأحكـام هـذا القـانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهمـا بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لهـا مباشـرة، أى نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية".

ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أنديـة الـشركات أو المـصا نع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجـال الاسـتثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفـق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية، وفقًا للقانون.

اجتماعات مكثفة بوزارة الشباب والرياضة بعد التصديق على القانون

وتشهد وزارة الشباب والرياضة، في الساعات الحالية، اجتماعات مكثفة لحسم الخطوة التالية، وذلك بعد نشر تعديلات قانون الرياضة في الجريدة الرسمية، والتي تصبح نافذة بمجرد نشرها، وتشهد الاجتماعات مناقشات بين وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومستشاريه القانونيين لإصدار لائحة تنفيذية  استرشادية للقانون.

لبتصديق على قانون الرياضة، فيتو
لبتصديق على قانون الرياضة، فيتو

وأكد مصدر بالوزارة أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال أيام وسيتم إرسالهم لمديريات الشباب والرياضة وتعميمها على الأندية الأسبوع المقبل، وستتضمن عدد من البنود الهامة التي تحدد شكل مجلس الإدارة وعدد الأعضاء وعودة إشراف الجهة الإدارية المركزية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة على انتخابات الأندية بدلا من اللجنة الأولمبية.

رسميا، إلغاء الانتخابات بالأندية التي دعت لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

أبرزها بند الـ12 عاما، شروط الترشح لمجالس الأندية بعد صدور تعديلات قانون الرياضة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصديق على قانون الرياضة أحمد شوبير قانون الرياضة موقف الهيئات الرياضية بعد التصديق على قانون الرياضة الهيئات الرياضيه انتخابات الهيئات الرياضية

مواد متعلقة

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

أبرزها بند الـ12 عاما، شروط الترشح لمجالس الأندية بعد صدور تعديلات قانون الرياضة

موقف الأندية التي دعت لانتخابات قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

أشرف صبحي يتلقى خطابا من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب تعديلات قانون الرياضة

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

حل أزمة أرض نادي الزمالك عقب عودة السيسي من السعودية ومدبولي من اليابان

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

إلغاء دعوات انتخاب الهيئات، شوبير يكشف تداعيات التصديق على قانون الرياضة

مشاهد جديدة من حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads