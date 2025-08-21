إلغاء دعوات انتخاب الهيئات، شوبير يكشف تداعيات التصديق على قانون الرياضة

التصديق على قانون الرياضة، كشف لاعب الأهلي السابق، أحمد شوبير، عن تداعيات تصديق الرئيس عبد الفتاح السياسي على قانون الرياضة، الذي تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا في الأيام المقبلة.

إلغاء كل الدعوات لأي انتخابات في الهيئات الرياضية

وأكد أحمد شوبير أن كل الدعوات لأي انتخابات في الهيئات الرياضية يتم إلغاؤها، وستصدر وزارة الشباب والرياضة القرارات التنفيذية المنظمة للمرحلة المقبلة.

وقال شوبير عن قانون الرياضة: "بعد تصديق سيادة رئيس الجمهوريه علي تعديلات قانون الرياضة اصبح الوضع كالتالي.. يتم الغاء كل الدعوات لأي انتخابات في الهيئات الرياضيه..

ثانيًا تصدر الوزارة القرارات التنفيذية المنظمة للمرحلة القادمة، وذلك سيحدث خلال أيام قليلة..

ثالثًا تدعو الهيئات الرياضية إلي اجتماع خاص لجمعياتها العمومية، لتوفيق الأوضاع وفي حالة تم الاجتماع قبل 31 أكتوبر، يكون من حقها الدعوة لانتخابات فورًا.. وفي حالة لم تنعقد الجمعية العمومية تستمر كل المجالس لمدة عام آخر بنفس التشكيل وتجرى الانتخابات العام القادم".

السيسي يصدق على قانون الرياضة

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الرياضة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ونصت المادة الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة. وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلـى جميـع الأشـخاص الطبيعيـة أو الاعتبارية، العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي".

وأكدت المادة الأولى للقانون أن "الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقً ا لأحكـام هـذا القـانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهمـا بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لهـا مباشـرة، أى نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية".

ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أنديـة الـشركات أو المـصا نع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجـال الاسـتثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفـق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية، وفقًا للقانون.

اجتماعات مكثفة بوزارة الشباب والرياضة بعد التصديق على القانون

وتشهد وزارة الشباب والرياضة، في الساعات الحالية، اجتماعات مكثفة لحسم الخطوة التالية، وذلك بعد نشر تعديلات قانون الرياضة في الجريدة الرسمية، والتي تصبح نافذة بمجرد نشرها، وتشهد الاجتماعات مناقشات بين وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومستشاريه القانونيين لإصدار لائحة تنفيذية استرشادية للقانون.

وأكد مصدر بالوزارة أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال أيام وسيتم إرسالهم لمديريات الشباب والرياضة وتعميمها على الأندية الأسبوع المقبل، وستتضمن عدد من البنود الهامة التي تحدد شكل مجلس الإدارة وعدد الأعضاء وعودة إشراف الجهة الإدارية المركزية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة على انتخابات الأندية بدلا من اللجنة الأولمبية.

