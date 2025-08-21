تحرك عاجل من العمل لحل مشكلة تقنين أوضاع 26 مصريا بإيطاليا

عقد سعيد حجازي الملحق العمالي بإيطاليا، اجتماعا عاجلا مع الأطراف المعنية لبحث سبل وآليات حل مشكلة عدم تقنين أوضاع 26 عاملا مصريا بإيطاليا، من خلال الآليات القانونية أو التسوية الودية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل محمد جبران، برعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، وبعد متابعة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم تقنين أوضاع 26 عاملا مصريا بإيطاليا والمتضررين من عدم قيام صاحب العمل "مصرى الجنسية"، استكمال إجراءات إقامتهم وعقود عملهم.

وأكدت وزارة العمل أنها لن تدخر جهدًا لحل تلك المشكلة التى سوف يتم متابعتها باستمرار مع الجهات المعنية لإيجاد حل يضمن حقوق هؤلاء العمال وغيرها من التحديات التي قد تواجه العمالة المصرية هناك.

