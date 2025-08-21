الخميس 21 أغسطس 2025
محافظات

اعتداء عمال شاطئ عجميستا بالإسكندرية على 5 أشخاص من أسرة واحدة بالشوم وعصي الشماسي

شواطيء العجمي، فيتو
شواطيء العجمي، فيتو

شهد شاطئ عجميستا بالعجمي بيطاش غرب الإسكندرية، اشتباكات بين العاملين على الشاطئ وعدد من المصطافين، بينهم سيدات بالسب والقذف، وامتدت لخارج الشاطئ قام خلالها العمال بالتعدي عليهم بعصي الشماسي والشوم وسط هلع رواد الشاطئ.

حيث أصيب 5 من أسرة واحدة بينهم سيدتان، وجرى نقل شخصين منهم إلى مستشفى العجمي النموذجي لتلقي العلاج اللازم، جراء الإصابات الشديدة التي لحقت بهم، وهم سيف الدين عمر من البساتين بالقاهرة، ووالده عمر علي، وقام أطباء مستشفى العجمي بتقديم، العلاج اللازم وخياطة الجروح ووضعهم تحت الملاحظة. 

وجري تحرير المحضر رقم 208 جنح الدخيلة لسنة 2025 اتهمت فيه الأسرة العاملين في شاطئ عجميستا بالاعتداء عليهم بالضرب  السب والقذف وسرقة متعلقاتهم، وجرى القبض على أحد العاملين المتسببين في المشكلة.

تفاصيل التعدي علي المصطافين في شاطئ عجميستا 

وبحسب أقوال المصابين في المحضر بدأت المشكلة من منقذ يدعى أدهم على شاطئ عجميستا، عندما قام بسب وقذف السيدات لعدم انصياعهم لأوامره بالخروج من مياه البحر، وعندما عاتبوه بأنهم لم يسمعوا صفارته أو أنهم المقصودون، قام بسبهم مرة أخرى وتعدوا عليهم، وجرت مشاجرة داخل الشاطئ، وقام مسئولي الشاطئ بطردهم، وعند خروجهم وجدا أدهم ومعه جميع العاملين بالشاطئ في انتظارهم وتعدوا عليهم بعصيا الشماسي والشوم.

وأضافوا أن الاعتداء شمل الجميع رجال ونساء ولم يتركوهم إلا بعد أن سقطوا في دمائهم، وتدخل أهالي المنطقة وطلبوا الشرطة والإسعاف، وحضرت النجدة بشكل سريع، وجرى نقلهم لمستشفى العجمي وتلقوا العلاج اللازم، وجرى تحرير تقارير طبية بالاصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة. 

 

من جانبها أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة العميد أحمد إبراهيم،  أنه تجرى تحقيقاتها في تعدي العاملين بشاطئ عجميستا علي المصطافين، كما تم استدعاء مستأجر الشاطئ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وسيجري إعلان ما تم التوصل إليه من قرارات. 

