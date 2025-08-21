الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة: إجراء المقابلات الشخصية لـ 62 متقدما للوظائف القيادية

جانب من المقابلات،
جانب من المقابلات، فيتو
ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل ٨ درجات لوظيفة سكرتير عام حي على درجة مدير عام لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها. 

محافظ القاهرة: نسعى لحلول غير تقليدية للمشكلة السكانية

محافظ القاهرة يتابع جهود إطفاء حريق مخزن ببولاق أبو العلا

وأكد محافظ القاهرة استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لـ ٦٢ من المتقدمين، حيث يتم  فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة. 

إبراهيم صابر محافظ القاهرة المقابلات الشخصية د إبراهيم صابر محافظ القاهرة رؤية مصر 2030 محافظة القاهرة محافظ القاهرة

الجريدة الرسمية
