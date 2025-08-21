محافظ سوهاج يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية

ترأس اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

محافظ سوهاج تشكيل لجنة لمراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المحافظ الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات " التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، على أن يتم استرداد كافة قطع الأراضي المرفوض التقنين عليها، كما طالب ببذل المزيد من الجهد لتخطي نسبة المستهدف من الإزالات والقضاء على ظاهرة التعديات تماما.

مهلة 45 يوما للجان الفرعية لحصر وتقييم عقارات الإيجار القديم

كما وجه باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات الخاصة بمنظومة التصالح، مع الإعلان عن أسماء المتقاعسين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل وحدة محلية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من الزراعة والوحدات المحلية والتموين لمراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية من الاسمدة والنترات واليوريا، ومراجعة الصرف طبقا للوائح والقوانين، وذلك لضبط مخزون الجمعيات الزراعية، وعمل حملات من الوحدات المحلية لمتابعة ذلك، على أن تقوم الزراعة بتقييم مديري الجمعيات، وعمل تقرير أسبوعي تفصيلي والعرض على

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية كل بنطاق مركزه، وحصر ومتابعة المشروعات المعطلة، وعمل محاضر انضمامية لها لتحديد المسئوليات وعرض الاجراءات المتخذة للانتهاء من هذه المشروعات.

وبالنسبة لقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، أكد المحافظ على تشكيل لجنة مركزية بالديوان العام برئاسة السكرتير العام المساعد، ولجان فرعية بالوحدات المحلية، مشيرا إلى أهمية دور اللجان الفرعية الأساسي في تقييم وحصر العقارات من حيث المتميز والمتوسط والاقتصادي، مشددا على أن أي تلاعب في التقييمات سيخضع لمساءلة جنائية لمرتكب الخطأ، لافتا الى أن مجلس الوزراء ألزم المواطن بإقراره بصحة البيانات على مسئوليته وتحت إشراف رئيس الوحدة المحلية، وقد منح المحافظ مهلة 45 يوما للجان الفرعية للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى للجنة المركزية المرور والمتابعة على ان يتم العرض اسبوعيا عليه.

