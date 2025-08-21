الإيقاف والإحالة للنيابة لـ 2 من مفتشي العمل لاتهامهما بتلقي رشوة

قرر وزير العمل محمد جبران، تحويل 2 من مفتشي العمل إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وإيقافهما 3 أشهر عن العمل لحين صدور "قرار النيابة"، وذلك لاتهامهما بتقاضي رشوة من إحدى شركات الحاق العمالة بالخارج.

وأكد الوزير جبران في تصريحات صحفية اليوم، أنه لا تستر على الفساد، وأنه لا مكان للمخالفين داخل الوزارة موضحا أنه في وقت سابق صدر قرار بمكافآت لبعض مفتشي العمل من أبناء الوزارة الشرفاء، الذين أثبتوا جدارتهم وأمانتهم أثناء العمل، وهؤلاء يلقون كل الدعم والمساندة، وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التستر على الفاسدين والمخالفين، ومواجهة ذلك بكل حزم.

