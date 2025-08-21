الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام المندوه يكشف مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر

حسام المندوة
حسام المندوة

كشف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لحل الأزمة بما يحفظ حقوق النادي وجماهيره.

جلسة مثمرة مع وزير الإسكان

أكد الدكتور المندوه في تصريح خاص أن جلسة مهمة عقدت اليوم مع وزير الإسكان، بحضور الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، تناولت ملف أرض النادي في 6 أكتوبر.

وأشار إلى أن اللقاء كان إيجابيًا للغاية، وتم خلاله مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالأزمة، والاستماع إلى وجهة نظر النادي والمقترحات المقدمة.

إعداد مذكرة تفصيلية

أوضح النائب أنه يتم حاليًا إعداد مذكرة تفصيلية تشمل كافة النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، ليتم تقديمها بشكل رسمي إلى الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة.

حل يلوح في الأفق

طمأن الدكتور المندوة جماهير الزمالك، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها للحل، وأن هناك تفهمًا واضحًا من وزارة الإسكان لأهمية هذا الملف وحساسيته بالنسبة للنادي.

وعد لجماهير الزمالك

اختتم النائب تصريحه بالتأكيد على التزامه الكامل بمتابعة الملف حتى النهاية، مشددًا على أن الهدف هو حماية حقوق الزمالك وجماهيره، والعمل على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرض نادي الزمالك ادي الزمالك الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق الدكتور حسام المندوه

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت بالدوري

أخبار الزمالك، أزمة أرض أكتوبر في طريقها للحل.. وفيريرا يدرس ضم فتوح لمباراة مودرن سبورت

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

متى يشارك المهدي سليمان مع الزمالك؟ مصدر بالنادي يرد

موقف أحمد فتوح من قائمة مباراة الزمالك ومودرن سبورت

تعرف على موقف أحمد ربيع من مباراة الزمالك ومودرن سبورت

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

موقف أحمد ربيع من لقاء الزمالك ومودرن سبورت بالدوري

الأكثر قراءة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

حسام المندوه يكشف مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads