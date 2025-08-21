حسام المندوه يكشف مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر

كشف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لحل الأزمة بما يحفظ حقوق النادي وجماهيره.

جلسة مثمرة مع وزير الإسكان

أكد الدكتور المندوه في تصريح خاص أن جلسة مهمة عقدت اليوم مع وزير الإسكان، بحضور الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، تناولت ملف أرض النادي في 6 أكتوبر.

وأشار إلى أن اللقاء كان إيجابيًا للغاية، وتم خلاله مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالأزمة، والاستماع إلى وجهة نظر النادي والمقترحات المقدمة.

إعداد مذكرة تفصيلية

أوضح النائب أنه يتم حاليًا إعداد مذكرة تفصيلية تشمل كافة النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، ليتم تقديمها بشكل رسمي إلى الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة.

حل يلوح في الأفق

طمأن الدكتور المندوة جماهير الزمالك، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها للحل، وأن هناك تفهمًا واضحًا من وزارة الإسكان لأهمية هذا الملف وحساسيته بالنسبة للنادي.

وعد لجماهير الزمالك

اختتم النائب تصريحه بالتأكيد على التزامه الكامل بمتابعة الملف حتى النهاية، مشددًا على أن الهدف هو حماية حقوق الزمالك وجماهيره، والعمل على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

