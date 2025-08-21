إحالة سيدة أجنبية للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، لاتهامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي، لمحكمة الجنح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام سيدة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتدبت النيابة العامة مترجما من سفارة بلد المتهم لحضور التحقيقات معها.

وأكدت المتهمة أنها كانت تتقاضى مبلغ 250 دولارا عن الليلة الواحدة وتستقطب زبائنها من صفحات التواصل الاجتماعي، وتحديدا الانستجرام والفيس بوك.

