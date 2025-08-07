الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي: خفض أسعار السلع مرهون بأمرين

أسعار السلع، فيتو
أسعار السلع، فيتو

أكد الدكتور محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، أن خفض الأسعار في السوق المصرية لا يمكن أن يتحقق بشكل حقيقي إلا باستقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات بين الحكومة والتجار قد يكون لها تأثير جزئي، لكنها ليست العامل الحاسم.

استقرار سعر الصرف وانعكاسه على أسعار السلع

وأوضح عبد الرحيم، خلال لقائه في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن استقرار سعر الصرف يسهم في تحسين قدرة الشركات على التخطيط المالي السليم، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار وانخفاضها تدريجيًا، معتبرًا أن التراجع الأخير في قيمة الدولار يعد "خفضًا حقيقيًا" وليس مؤقتًا، ويصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن.

تطبيق إلكتروني لتحديد الأسعار الاسترشادية

واقترح عبد الرحيم إنشاء تطبيق إلكتروني لتحديد الأسعار الاسترشادية للسلع، من المصنع إلى المستهلك، بهامش ربح واضح، مع إمكانية الإبلاغ عن المخالفات السعرية، بما يعزز دور جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في الرقابة.

حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأضاف أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة حرجة من برنامج الإصلاح، مؤكدًا أن المؤشرات الكلية مثل الاحتياطي النقدي البالغ 46 مليار دولار، وزيادة التحويلات وإيرادات السياحة، تعكس مسارًا اقتصاديًا إيجابيًا، وسط تحديات جيوسياسية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خفض أسعار السلع اسعار السلع سعر الصرف الاحتياطى النقدى جهاز حماية المستهلك وزارة التموين

مواد متعلقة

شعبة المستوردين: 30% انخفاضا في بعض أسعار السلع لهذا السبب

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

رئيس جهاز حماية المستهلك: رقابة مشددة لضمان الالتزام بمبادرة خفض أسعار السلع

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

بعد القبض عليها في المصيف، إخلاء سبيل أم عمر فراولة بكفالة مالية من نيابة الإسكندرية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

بالأسماء، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads