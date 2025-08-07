خبير اقتصادي: خفض أسعار السلع مرهون بأمرين

أكد الدكتور محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، أن خفض الأسعار في السوق المصرية لا يمكن أن يتحقق بشكل حقيقي إلا باستقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات بين الحكومة والتجار قد يكون لها تأثير جزئي، لكنها ليست العامل الحاسم.

استقرار سعر الصرف وانعكاسه على أسعار السلع

وأوضح عبد الرحيم، خلال لقائه في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن استقرار سعر الصرف يسهم في تحسين قدرة الشركات على التخطيط المالي السليم، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار وانخفاضها تدريجيًا، معتبرًا أن التراجع الأخير في قيمة الدولار يعد "خفضًا حقيقيًا" وليس مؤقتًا، ويصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن.

تطبيق إلكتروني لتحديد الأسعار الاسترشادية

واقترح عبد الرحيم إنشاء تطبيق إلكتروني لتحديد الأسعار الاسترشادية للسلع، من المصنع إلى المستهلك، بهامش ربح واضح، مع إمكانية الإبلاغ عن المخالفات السعرية، بما يعزز دور جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في الرقابة.

حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأضاف أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة حرجة من برنامج الإصلاح، مؤكدًا أن المؤشرات الكلية مثل الاحتياطي النقدي البالغ 46 مليار دولار، وزيادة التحويلات وإيرادات السياحة، تعكس مسارًا اقتصاديًا إيجابيًا، وسط تحديات جيوسياسية في المنطقة.

