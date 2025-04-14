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بدء رصف شارع داير الناحية بساحل سليم أسيوط بتكلفة 12 مليون جنيه

رصف شارع داير الناحية
رصف شارع داير الناحية بمدينة ساحل سليم، فيتو

 واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، متابعته لجهود رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة رصف الطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز والقرى بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق وتيسير الحركة المرورية بمدن المحافظة، ضمن الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، والعمل على الارتقاء بالمظهر الجمالي وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها. 

 وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه كافة سبل الدعم لهذا القطاع الهام باعتباره قطاع حيوي يمس حياة المواطن بشكل مباشر وهو ما تعمل عليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030. 

رصف شارع داير الناحية بطول ٢كم وعرض ١٠م

 وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس المركز قد قامت بمتابعة أعمال الرصف، والتي تتم تحت إشراف كامل من مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية حيث يجري العمل على  رصف شارع داير الناحية بطول ٢كم وعرض ١٠م بتكلفة ١٢ مليون جنيه بواسطة وحدة مشروع الرصف، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024 /2025. 

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 وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم عمل صنفرة وتوسعة الطريق ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الشارع وتغطية المطابق مرورًا بأعمال الرصف بشارع الضرائب العقارية فضلًا عن شارع التحرير بداية من بنك التنمية والائتمان الزراعي جنوبًا حتى مفترق نزلة الملك عند تقاطع شارع التحرير بشارع الجمهورية بشارع ٢٣ يوليو، وذلك للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، وجار استكمال أعمال الرصف موجهًا بالمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المقررة.

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