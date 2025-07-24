آمال ماهر تتصدر تريند يوتيوب بـ"نسيت اسمي" و"مضمونة" من ألبومها الجديد (فيديو)

احتلت النجمة آمال ماهر صدارة تريند الموسيقى عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بأغنيتين من ألبومها الجديد “حاجة غير”، والذي طرحته خلال الأيام الماضية.

أغنية نسيت اسمي

وجاءت الأغنية الأولى بعنوان “نسيت اسمي”، من كلمات نادر عبد الله، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية: “نسيت اسمي نسيت كنت في حياتك ايه.. نسيت شكلي وبتشبه عليا كمان.. خدتك الدنيا سيبتها مني تاخدك ليه.. كأنك كنت متلكك علي النسيان.. معايا ازاي بتتصرف بـ لا مبالاه.. وقادر عادي من بعدي تعيش في هدوء.. يا بني آدم طب ازعل ع اللي سوا عشناه.. بدل ماأنت بتتعامل ب قلة ذوق”.

أغنية مضمونة

أما الأغنية الثانية فتأتي بعنوان “مضمونة” وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع موسيقي يحيى يوسف.

وتقول كلمات الأغنية: “طول مانت عارف إني باقيالك.. وقت أما تنده ليا جايالك..طول مانت حاسس اني مضمونه.. هاتبيع كتير وهاتشتري فيا.. أيوة ف حياتك بس منسية.. واحدة وخلاص عالرف مركونة.. طول مانت شايف إني هارضي ب أي حاجة وأعيش.. هتقول خلاص هفضل كده ماهي قاعده مابتمشيش.. ولا مرة علي بالك خطر..انك قريب مالخطر.. لازم تخاف انك ف يوم تناديني ماتلاقينيش”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.